Джоэл Кенневилл: На сегодняшний итог мы согласны, хотя нам явно надо прибавлять Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл – о волевой победе в домашнем матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (5:4 ОТ).

- Выигрывать всегда здорово. Хотя играли мы не так, как хотели. Очень приятно играть правильно и заслужить победу. На сегодняшний итог мы согласны, хотя нам явно надо прибавлять, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Флорида» в этой встрече за полторы минуты до конца второго периода проигрывала со счетом 0:4.