Евгений Чесалин о матче против «Торпедо»: Мы не заслуживали поражения Нападающий «Сибири» считает, что затянувшийся кризис команды скоро пройдет.

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31-летний нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин после неудачной игры против нижегородского «Торпедо» (1:4) заявил, что его команда полностью контролировала ход встречи, но во время третьего периода произошло что-то необъяснимое.

– Мы не заслуживали поражения со счетом 1:4. В эти 10 минут произошла какая-то катастрофа. Надо сделать из этого правильные выводы. Мы контролировали ситуацию полностью, но не услышали, что третий период нужно провести на контратаках. После незасчитанного гола команда непонятно почему встала. Какая-то у нас получается зебра с длинной черной полосой, – приводит слова Чесалина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что сегодня «Сибирь» на своем льду уступила «Торпедо» со счетом 1:4, потерпев шестое поражение подряд.