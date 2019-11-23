«Авангард» дома уступил минскому «Динамо» Встреча завершилась со счетом 2:1.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» в гостях победило омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу белорусской команды.

В составе победителей дублем отметился 27-летний финский нападающий Теему Пулккинен. У хозяев шайбу забросил Кирилл Семенов.

Таким образом, минский клуб смог прервать свою неудачную серию с омской командой. В последний подопечные Крэйга Вудкрофта одерживали победу над «Авангардом» в 2017 году. Тогда встреча в Минске завершилась со счетом 3:2.

Следующий матч минское «Динамо» проведет 26 ноября на домашней площадке против владивостокского «Адмирала». «Авангард» примет у себя подольский «Витязь».