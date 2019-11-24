«Лос-Анджелес» дома уступил «Аризоне» - Советский спорт
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24 ноября 2019 08:24ХоккейКорегин Владислав

«Лос-Анджелес» дома уступил «Аризоне»

Одной из шайб в составе хозяев отметился россиянин Николай Прохоркин.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотис» приехала в гости «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой «пустынных псов» со счетом 3:2.

Результативными шайбами в составе победителей отметились Фил Кессел, Лоусон Крауз и Кристиан Фишер. У проигравших отличились Анже Копитар и Николай Прохоркин. Россиянин смог набрать третье очко в своих первых восьми матчах за «Кингз» в этом сезоне.

В таблице Западной конференции «Аризона» идет на третьем месте с 30 очками в 24 матчах, а «Лос-Анджелес» с 19 очками занимает последнее, 15-е место.

Следующий матч «Аризона» проведет в гостях с «Эдмонтоном», а его сегодняшний соперник - с «Сан-Хосе».

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