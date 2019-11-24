Худобин признан первой звездой матча с «Чикаго» Российский вратарь помог своей команде добиться третьей победы кряду.

33-летний вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, отразив 38 из 39 бросков в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», назван первой звездой встречи, в котором его команда оказалась сильнее соперников со счетом 2:1 по буллитам.

В этой встрече шайбами отметились исключительно хоккеисты из Финляндии. В составе хозяев отличился нападающий Роопе Хинтц, а у гостей – защитник Олли Мяяття. Победный буллит на счету Джо Павелски.

Другой россиянин в состав «звезд» Александр Радулов отметился результативной передачей.

На данный момент «Даллас» занимает третью строчку в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков в 24 сыгранных матчах, «Чикаго» располагается на 12-й позиции (23 очка).

Следующий матч «Старз» проведут 25 ноября с «Вегасом», а «Чикаго» в родных стенах попытается отомстить сегодняшнему обидчику за обидное поражение на день позже.