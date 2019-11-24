«Нэшвилл» победил «Сент-Луис», у Костина гол

«Сент-Луис» на своей площадке уступил «Нэшвилу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (1:3, 0:0, 1:1).
В составе хозяев отличился российский форвард Клим Костин. Для 20-летнего хоккеиста эта шайба стала первой в НХЛ в четырех проведенных встречах.
«Нэшвилл» прервал серию из шести поражений подряд и идет на 11-м месте в таблице Западной конференции с 23 очками в 22 матчах. «Сент-Луис» лидирует с 33 очками в 24 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
Голы: Форсберг , 1 — 0:1. Экхольм , 4 — 0:2. Костин , 14 — 1:2. Сиссонс, 19 — 1:3. Пьетранджело , 57 — 2:3. Ярнкрок (п.в), 60 — 2:4.
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