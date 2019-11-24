Клим Костин: Немного повезло, хотя я все равно счастлив забить первый гол Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в НХЛ.

- Великолепное чувство. Я просто посмотрел на ворота и бросил. Мне сегодня немного повезло. Хотя я все равно счастлив забить первый гол, - передает слова Костина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский форвард отличился на 14-й минуте первого периода матча с «Нэшвиллом» (2:4).