Джим Монтгомери: «Далласу» повезло иметь Бишопа в качестве №1 и Худобина как №1B или №1A Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери – об игре голкипера «Старз» Антона Худобина в домашнем матче против «Чикаго» (2:1 Б).

- Он был нашим лучшим игроком матча. Нам очень повезло иметь Бена Бишопа в качестве №1 и Худобина как №1B или №1A, называйте это как хотите. Вот уже два года эти два голкипера являются хребтом этой команды, - передает слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский голкипер отразил Худобин 38 бросков и был признан первой звездой встречи.