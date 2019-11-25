Дубль Гиргенсонса принес «Баффало» победу над «Флоридой» Бобровский остался в запасе.

«Баффало» одержал победу над «Флоридой» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком матча был признан форвард «Баффало» Джек Айкел, набравший 3 (1+2) очка. Теперь на счету 23-летнего американца 29 (14+15) очков в 23 играх. Второй звездой стал нападающий «клинков» Земгус Гиргенсонс. 25-летний латвиец оформил дубль, забросив свои вторую и третью шайбы в сезоне.

Отметим, что форвард «Флориды» Евгений Дадонов завершил игру с показателем полезности «–3». А голкипер «пантер» Сергей Бобровский остался в запасе.

«Баффало» набрал 25 очков и поднялся на пятое место в Атлантическом дивизионе. «Флорида» с 29 очками идет в дивизионе второй.

В следующих матчах 25 ноября «Баффало» сыграет в гостях с «Тампой-Бэй», а 27 ноября «Флорида» – с «Вашингтоном».

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Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Баффало» – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Аччари, 30. Коннолли, 44 (бол) – Скиннер, 17. Гиргенсонс, 19, 54. Айкел, 24. Олофссон, 35.