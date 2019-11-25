Коварж, Рукавишников, Сошников и Галимов – лучшие игроки недели в КХЛ - Советский спорт
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25 ноября 2019 13:05ХоккейНечаев Юрий

Коварж, Рукавишников, Сошников и Галимов – лучшие игроки недели в КХЛ

Никита Сошников признан лучшим нападающим.

КХЛ объявила имена лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

Чех Якуб Коварж («Автомобилист») признан лучшим вратарем. В его активе две победы в трех матчах и 95,58% отраженных бросков. 31-летний голкипер на этой неделе не пропускал на протяжении 63 минут 44 секунд.

Лучшим защитником признан Роман Рукавишников («Ак Барс»), который вместе с командой одержал победы во всех трех гостевых матчах недели. В этих встречах защитник набрал 3 (1+2) очка и заработал показатель полезности +3.

Хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников назван лучшим нападающим прошедшей недели. В четырех матчах форвард набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности +3. Сошников набирал очки во всех играх недели, а его гол в ворота »Куньлуня» стал победным.

Артем Галимов из казанского «Ак Барса» был признан лучшим новичком. Вместе с командой 20-летний хоккеист одержал победы во всех трех гостевых матчах недели и набрал в них 4 (2+2) очка.

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