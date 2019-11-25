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25 ноября 2019 13:51ХоккейЛипкин Антон

Гиргенсонс стал лучшим игроком воскресенья в НХЛ

Латвиец сделал дубль в матче с «Флоридой».

Форвард «Баффало» Земгус Гиргенсонс признан лучшим игроком дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (5:2) 25-летний латвиец оформил дубль. Отметим, что Гиргенсонс забил впервые с 19 октября. Теперь на его счету стало 6 (3+3) очков в 23 матчах сезона.

Второй звездой назван голкипер «клинков» Линус Улльмарк. 26-летний швед отразил 43 из 45 бросков игроков «Флориды» и одержал свою пятую победу в сезоне.

Третьей звездой стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо. 22-летний финн забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Детройтом» (2:0). У него стало 20 (12+8) очков в 24 играх.

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