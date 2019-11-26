«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», у Кучерова и Сергачева по голу «Молнии» забили два гола в меньшинстве за 49 секунд.

«Тампа-Бэй» нанесла поражение «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «молний» Ондржей Палат, на счету которого гол и две результативные передачи. По голу у победителей забили форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Теперь у Кучерова 21 (8+13) очко в 20 играх, у Сергачева – 12 (2+10) очков в 21 матче.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков и одержал девятую победу в сезоне.

Отметим, что в третьем периоде хозяева забросили две шайбы в меньшинстве с интервалом в 49 секунд.

«Тампа-Бэй» набрала 26 очков и поднялась на четвертое место в Атлантическом дивизионе. У «Баффало» осталось 25 очков, «клинки» опустились на шестое место.

В следующих матчах 27 ноября «Тампа-Бэй» примет «Сент-Луис», а «Баффало» сыграет дома с «Калгари».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Баффало» – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Кучеров, 1. Сергачев, 28 (бол). Гурд, 30. Пакетт, 49 (мен). Палат, 50 (мен) – Райнхарт, 4. Веси, 22.

Вратари: Василевский (28/30) – Хаттон (24/29).