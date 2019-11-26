Радулов признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 11:10ХоккейЛипкин Антон

Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Далласа» набрал три очка в матче с «Вегасом».

Форвард «Далласа» Александр Радулов назван лучшим игроком понедельника в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:2) 33-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 15 (8+7) очков в 24 играх сезона.

Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер. 23-летний швейцарец забил два гола в ворота «Лос-Анджелеса» (4:3 OT). У него стало 16 (8+8) очков в 25 матчах.

Третьей звездой выбран голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. 25-летний финн отразил все 25 бросков в матче с «Оттавой» (1:0), одержал десятую победу и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Радулов признан первой звездой дня в НХЛ «Питтсбург» победил «Калгари», Малкин очков не набрал «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук пропустил седьмую игру подряд
Черчесов, Роналду, Гвардиола и новые скандалы. Анонс свежего «ССФ» В продаже со вторника свежий номер (№35) самого читаемого спортивного издания страны – «Советский спорт – Футбол». Главный редактор Николай Яременко кратко рассказывает об основных материалах номера. 25.11.2019 10:00 Футбол
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Серхио Агуэро: Если хочешь забить – лучше об этом не думать Нападающий «Манчестер Сити» дал большое интервью изданию France Football. 25.11.2019 11:30 Футбол Туманов Дмитрий
Новости
11:10 Хоккей Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
10:55 Футбол «Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
10:41 Хоккей «Питтсбург» победил «Калгари», Малкин очков не набрал
10:30 Хоккей «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук пропустил седьмую игру подряд
10:18 Хоккей «Анахайм» прервал 17-матчевую серию «Айлендерс» с набранными очками
10:10 Хоккей Три очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Вегасом»
10:00 Хоккей «Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», у Кучерова и Сергачева по голу
09:42 Хоккей Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
09:29 Олимпиада Комитет по соответствию рекомендовал обязать РУСАДА возместить все расходы WADA и заплатить штраф
02:14 Футбол Ван Бастена наказали за нацистское приветствие
02:00 Олимпиада Дмитрий Губерниев: Я уже говорил, что будет либо плохое, либо очень плохое решение
01:50 Фигурное катание Авербух выступил в защиту Ягудина
01:34 Футбол Монтелла продолжит работу в «Фиорентине»
01:30 Футбол Гвардиола оценил игру Зинченко
01:04 Футбол «Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ
01:00 Футбол Юрий Ганус – о лишении России Евро-2020: Такая вероятность есть
00:48 Футбол СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью
00:35 Футбол Томас Тухель: Будет тяжело, но мои игроки готовы
00:33 Футбол «Зенит» – «Спартак». «Матч ТВ» не покажет дерби, зрителям предложат биатлон
00:20 Футбол Зинедин Зидан: Я обожаю Мбаппе, но сейчас он наш соперник
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array