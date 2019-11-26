Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Далласа» Александр Радулов назван лучшим игроком понедельника в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:2) 33-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 15 (8+7) очков в 24 играх сезона.
Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер. 23-летний швейцарец забил два гола в ворота «Лос-Анджелеса» (4:3 OT). У него стало 16 (8+8) очков в 25 матчах.
Третьей звездой выбран голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. 25-летний финн отразил все 25 бросков в матче с «Оттавой» (1:0), одержал десятую победу и впервые в сезоне сыграл «на ноль».
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