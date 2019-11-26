Дэвид Куинн: Чувствуется, что «Рейнджерс» растет как команда Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн – о победе над «Миннесотой» (3:2 ОТ).

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- Чувствуется, что мы растем как команда. Чтобы добиваться успеха, нужна взаимовыручка. Ношение одинаковой формы еще не делает вас командой. Думаю, что в последние пару недель мы стали намного лучше понимать, чего стоит успех. Это просто чувствуется, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече три результативные передачи на свой счет записал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.