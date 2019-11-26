ИИХФ: Рекомендация комитета WADA еще не обсуждалась внутри федерации В WADA призвали лишить Россию международных турниров.

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В Международной федерации хоккея пока не обсуждали рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, который призвал отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах.

«Такая рекомендация еще не обсуждалась внутри ИИХФ. Однако мы следим за тем, что происходит», – сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

Также комитет по соответствию рекомендовал перенести в другие страны турниры, запланированные в России. Напомним, в 2023 году чемпионат мира должен принять Санкт-Петербург, а молодежный чемпионат мира – Новосибирск и Омск.

Окончательное решение будет принято 9 декабря на заседании WADA в Париже. Россия получит право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS).