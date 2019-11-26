Александр Медведев: На «Газпром Арене» может пройти матч с участием «Вашингтона» В Санкт-Петербурге хотят организовать встречу «Вашингтона» с российской командой.

Стадион «Зенита» «Газпром Арена» может принять матч с участием «Вашингтона». Об этом сообщил генеральный директор чемпионов России Александр Медведев.

«Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен».

Напомним, в декабре 2018 года «Газпром Арена» приняла матчи Россия – Финляндия в рамках «Кубка Первого канала», а также СКА – ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Такие же матчи пройдут в этом сезоне: Россия и Финляндия сыграют 15 декабря, а СКА и ЦСКА – 19 декабря.

На игре сборных в прошлом сезоне собралась 81 тысяча зрителей, что стало рекордом посещаемости отечественного и европейского хоккея.