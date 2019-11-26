Рене Фазель: Изменить место проведения чемпионатов мира невозможно В 2023 году Россия должна принять взрослый и молодежный чемпионаты мира.

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Президент ИИХФ Рене Фазель считает невозможным изменить места проведения чемпионатов мира 2023 года, которые должны пройти в России.

«Турниры уже распределены, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно».

Напомним, в понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал исполком организации лишить статуса соответствия Российского антидопинговое агентство (РУСАДА), из-за чего Россию могут лишить права проведения международных турниров.

Чемпионат мира 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге, а перед этим в Новосибирске и Омске состоится молодежный чемпионат мира.

Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря в Париже.