Илья Воробьев – о поражении «Барысу»: В большинстве мы сами и не дотерпели Магнитогорская команда уступила со счетом 1:2 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев во время послематчевой пресс-конференции поздравил команду соперников с отличным результатом и отметил слабую игру в неравных составах в исполнении своего коллектива.

– «Барыс» с победой. В большинстве игры должны выигрываться, а не проигрываться. И в овертайме у нас был момент, мы его не реализовали и в обратную сторону тут же получили. Мы всё знали и готовились, что «Барыс» команда с терпением, но именно в большинстве мы сами и не дотерпели, сделали свою ошибку, – сказал 44-летний специалист.

Отметим, что во время матча с казахстанской командой, подопечные Воробьева имели десять минут игрового большинства, но не только не смогли реализовать преимущество в одного хоккеиста, но и умудрились пропустить усилиями нападающего гостей Павла Акользина, сравнявшего счет во втором периоде.