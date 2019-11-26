Голдобин вернулся в «Ванкувер» Нападающий убедил руководство команды дать ему еще один шанс.

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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сегодня объявил о возвращении 24-летнего российского форварда Николая Голдобина из фарм-клуба «Ютика Кометс». Об этом сообщает официальный сайт «Кэнакс».

Ранее Николай был выставлен клубом на драфт отказов.

В Американской хоккейной лиге Голдобин принял участие в 18 матчах и набрал 20 очков (8+12) по системе «гол+пас».

Всего в НХЛ россиянин сыграл 63 встречи, записав на свой счет семь голов и 20 результативных передач при показателе полезности «-10».

Следующий матч «Ванкувер» проведет 28 ноября против «Питтсбурга».