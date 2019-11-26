Андрей Мартемьянов после поражения от «Торпедо»: К нашим парням у меня особых претензий нет

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов доволен сегодняшней игрой команды, несмотря на итоговое поражение от нижегородского «Торпедо» (3:4). Об этом он заявил во время послематчевой пресс-конференции.
– Очень сложный матч получился. К нашим парням у меня сегодня особых претензий нет, потому что перед этим провели еще два сложнейших матча, и сегодня просто не хватило эмоций. Но то, что команда шла до конца и хотела пополнить очковый баланс, это большой плюс, - сказал Мартемьянов.
Также он отметил, что «начинать с 0:2 при двух удалениях с такой командой, как «Торпедо», непростительно». Поэтому неудивительно, что соперник смог воспользоваться численным преимуществом.
После 30 сыгранных матчей «Автомобилист» находится на шестом месте в Восточной конференции, набрав 35 очков. Что касается нижегородцев, то они с 40 очками занимают третью строчку на «Западе».
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