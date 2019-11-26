Московское «Динамо» победило «Локомотив» с крупным счетом 40-летний Максим Афиногенов сделал дубль в матче КХЛ.

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Московские динамовцы на своей площадке обыграли ярославский «Локомотив» с результатом 4:1.

Максим Афиногенов сделал дубль, открыв счет на девятой минуте и забросив в пустые ворота на 59-й. Авторами других динамовских голов стали Дмитрий Яшкин и Владимир Брюквин (32-я и 39-я минуты соответственно). Андре Петерссон отметился тремя результативными передачами.

Единственная шайба «Локомотива» на счету Артура Каюмова (29-я).

У «Динамо» пять побед в шести последних матчах. Команда Владимира Крикунова идет на третьем месте в Западной конференции, набрав 41 очко в 32 играх. «Локомотив» занимает восьмую строчку, имея 35 очков после 32 встреч.

Следующие матчи оба клуба проведут 29 ноября. Московское «Динамо» сыграет в гостях у «Торпедо», а «Локомотив» примет дома «Динамо» из Минска.