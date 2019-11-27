«Бостон» разгромил «Монреаль», «Нью-Джерси» уступил «Миннесоте» Давид Пастрняк оформил хет-трик.

«Бостон» разгромил «Монреаль» в гостевом матче чемпионата НХЛ со счетом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0).

Три шайбы в составе победителей записал на свой счет Давид Пастрняк. Еще три хоккеиста «Брюинз» набрали по три очка: Шон Курали (0+3), Брэд Маршанд (1+2) и Чарли Койл (1+2).

«Бостон» одержал четвертую победу подряд, у «Монреаля» серия из пяти поражений.

Еще в одной встрече игрового дня «Нью-Джерси» дома уступил «Миннесоте» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев очков в матче не набрал.

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«Монреаль» - «Бостон» 1:8 (1:3, 0:3, 0:2).

Голы: Дебраск, 9 — 0:1; Уэбер, 13 — 1:1; Пастрняк, 15 — 1:2; Маршанд, 20 — 1:3; Пастрняк, 21 — 1:4; Бьорк, 22 — 1:5; Пастрняк, 30 — 1:6; Койл, 49 — 1:7; Хайнен, 58 — 1:8.

«Нью-Джерси» - «Миннесота» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Голы: Паризе, 6 — 0:1; Боквист, 13 — 1:1; Гринвей, 31 — 1:2; Палмьери, 34 — 2:2; Сутер, 43:00 — 2:3.