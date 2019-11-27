Питерс пропустит матч с «Баффало» из-за обвинений в расизме Генеральный менеджер «Калгари» желает тщательно разобраться в сложившейся ситуации.

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Главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс не сможет руководить командой в гостевой игре НХЛ против «Баффало Сейбрз», которая состоится 28 ноября. Об этом сообщает официальный портал лиги.

Генеральный менеджер команды Брэд Треливинг заявил, что расследование скандала между Питерсом и канадским хоккеистом Акимом Алиу, обвинившем специалиста в расизме, будет продолжено. И обязанности главного тренера в завтрашнем матче будет выполнять его помощник Джефф Уорд.

Напомним, что ранее экс-хоккеист «Амура» Аким Алиу, имеющий нигерийско-украинское происхождение, рассказал о том, что в период своего выступления в АХЛ за клуб «Рокфорд Айсхогс» подвергался оскорблениям со стороны Питерса по поводу цвета его кожи.

На данный момент, «Калгари» находится на десятом месте Западной конференции, имея в своем активе 26 очков.