«Сочи» и «Витязь» обменялись игроками Речь идет о двух форвардах – Никите Выглазове и Денисе Орловиче-Грудкове.

Клубы Континентальной хоккейной лиги, а именно «Сочи» и «Витязь», совершили обмен нападающими. Об сообщает официальный сайт сочинской команды.

В результате сделки состав «леопардов» пополнил 34-летний Никита Выглазов. В обратном направлении проследовал 24-летний Денис Орлович-Грудков.

Никита является воспитанником петербургского СКА, начав свою профессиональную карьеру в 2004 году. В сезоне 2007/08 в составе минского «Динамо» завоевал бронзовые награды белорусского чемпионата. В составе «Витязя» он выступает с 2014 года. Вместе с командой он дважды выходив в плей-офф КХЛ. В общей сложности Никита Выглазов провел в Континентальной хоккейной лиге 479 матчей, в которых набрал 98 (48+50) очков по системе «гол+пас».

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона. Он будет выступать под 22-м номером.

Что касается Орловича-Грудкова, то 24-летний нападающий в регулярном чемпионате КХЛ принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Всего на его счету в КХЛ 14 матчей, в которых он отметился одной шайбой.

Напомним, что оба клуба выступают в Западной конференции. Витязь набрав 38 очков, располагается на шестом месте, а Сочи – девятые (28 очков).