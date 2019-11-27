Рантанен может вернуться к матчу с «Чикаго» Финский хоккеист получил травму 22 октября с Сент-Луисом (1:3).

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23-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен близок к возвращению в строй после травмы связок. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

– Чувствую себя лучше с каждым днем. Просто нужно еще пару дней поработать с командой и потренироваться. Я много пропустил. Травмы связок лечатся долго, это не самый простой процесс. Но врачи хорошо поработали. Сейчас я хорошо чувствую себя на льду. Мы понимали, что нам потребуется время. К сожалению, я не буду играть в завтрашнем матче . Но надеюсь, что сыграю в пятницу и в выходные, – сказал Рантанен.

На момент своего травмы, полученной в октябре, финский хоккеист был лидером клуба по набранным очкам по системе «гол+пас» – 12 (5+7).

В Западной конференции «Колорадо» идет на шестом месте, набрав 28 очков в 23 матчах.

Матч с «Чикаго» состоится 30 октября.