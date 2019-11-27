Давид Пастрняк: 1:0 или 8:1 – завтра это не будет иметь значения Хет-трик чеха помог «Бостону» разгромить «Монреаль».

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк прокомментировал победу над «Монреалем» (8:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Хорошо, что многие ребята попали в протокол, – приводит слова 23-летнего чеха официальный сайт лиги. – Два очка остаются двумя очками, вне зависимости от того, как они были добыты.

1:0 или 8:1 – завтра это не будет иметь значения. Сегодня мы наслаждаемся, и у нас прибавилось уверенности, но завтра мы все с себя сбросим и будем действовать так, будто мы проиграли».

Отметим, что на счету Пастрняка три гола. Он возглавляет список лучших снайперов сезона с 23 голами в 24 матчах.

«Бостон» набрал 37 очков и вышел на первое место в Восточной конференции и всей лиге.