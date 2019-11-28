Виталий Прохоров: У Аскарова хорошее будущее в КХЛ Ярослав стал четвертым вратарем в истории лиги, дебютировавшим до своего 18-летия.

Чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года Виталий Прохоров выразил мнение, что вратарь СКА Ярослав Аскаров сможет продолжить выступления на высоком уровне, если будет подходить к тренировочному процессу с должным отношением.

– Это талантливый мальчишка, я его видел на чемпионате мира среди юниоров, у него хорошее будущее. Что касается перспектив, то речь идет о его практике и где она будет проходить, а также о том, насколько он готов положить на карту все, стремиться к развитию, получать уроки мастерства и, прежде всего, быть терпеливым. Система СКА, в которой он находится, должна предложить ему план развития. При таких комплексных подходах у него есть будущее, – цитирует Прохорова ТАСС.

Напомним, что 17-летний Аскаров помог СКА в среду одержать победу над «Сочи» (4:2). Ярослав является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2019 года.