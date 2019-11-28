Джоэл Кенневилл – о Бобровском: Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее - Советский спорт
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28 ноября 2019 18:24Хоккей

Джоэл Кенневилл – о Бобровском: Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл поделился мнением о том, продолжает ли поиски своей игры российский голкипер команды Сергей Бобровский.

- Каждый матч разный. Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее, но в таком матче - на выезде против хорошей команды, - тебе нужны вовремя сделанные сэйвы, большие спасения. И они могут иметь решающий характер, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в гостевом матче с «Вашингтоном» (4:3), который состоялся в ночь со среды на четверг, Бобровский пропустил четыре шайбы после 20 бросков.

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