Джоэл Кенневилл – о Бобровском: Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее

- Каждый матч разный. Игру вратарей всегда рассматривают намного пристальнее, но в таком матче - на выезде против хорошей команды, - тебе нужны вовремя сделанные сэйвы, большие спасения. И они могут иметь решающий характер, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в гостевом матче с «Вашингтоном» (4:3), который состоялся в ночь со среды на четверг, Бобровский пропустил четыре шайбы после 20 бросков.
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