«Трактор» дома победил «Салават Юлаев» Матч завершился со счетом 4:2.

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Челябинский «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своей площадке принимал уфимский «Салават Юлаев». Хозяева смогли добиться тяжелой победы со счетом 4:2.

В составе челябинцев шайбами отметились Лукаш Седлак (14-я минута), Виталий Кравцов (20), Ник Бэйлен (59) и Ярослав Косов (60). Результативные броски «Салавата» на счету Дмитрия Кугрышева (35) и Никиты Сошникова (50).

Отметим, что оба коллектива выступают в Восточной конференции. «Трактор» занимает последнее место, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» находится на третьей позиции с 40 очками.

В следующем матче челябинский клуб проведет 3 декабря против «Салавата», но уже в столице Башкортостана. Перед этим уфимцы 30 ноября отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу».

