Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы - Советский спорт
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28 ноября 2019 20:11Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении команды в домашнем матче против ЦСКА (1:3).

– Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы. В мощи, в физике превзошли нас. Использовали свои моменты – что было, сразу использовали, – Воробьева пресс-служба клуба.

Добавим, что «Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками занимает на седьмой строчке на «Востоке». В следующем матче магнитогорский клуб на своем льду сыграет против «Салавата Юлаева».

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