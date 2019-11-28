Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о поражении команды в домашнем матче против ЦСКА (1:3).

– Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы. В мощи, в физике превзошли нас. Использовали свои моменты – что было, сразу использовали, – Воробьева пресс-служба клуба.

Добавим, что «Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками занимает на седьмой строчке на «Востоке». В следующем матче магнитогорский клуб на своем льду сыграет против «Салавата Юлаева».