Тэйлор Холл: Когда Гусев не попадал в состав «Нью-Джерси», то не жаловался и не унывал - Советский спорт
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29 ноября 2019 18:47Хоккей

Тэйлор Холл: Когда Гусев не попадал в состав «Нью-Джерси», то не жаловался и не унывал

Нападающий «Нью-Джерси» Тэйлор Холл – об игре российского нападающего «Девилз» Никиты Гусева.

- Не могу представить себе, каково это - приехать сюда в качестве русского, совершенно не зная языка. У него совершенно другой стиль игры. Он пытается адаптироваться прямо на ходу. И сейчас я за него очень рад. Когда он не попадал в состав, то не жаловался и не унывал. А вернулся в состав более сильным и голодным. Здорово, что сейчас он играет так хорошо, - приводит слова Холла пресс-служба НХЛ.

Отметим, что в матче против «Монреаля» (6:4), который состоялся в ночь с четверга на пятницу, российский форвард записал на свой счет три результативные передачи.

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