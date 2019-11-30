«Ак Барс» подтвердил уход Гарипова (видео)

«Ак Барс» сообщил на официальном сайте о том, что голкипер Эмиль Гарипов покидает клуб. Контракт 28-летнего вратаря с «барсами» расторгнут по обоюдному согласию.
«Клуб благодарит вратаря за игру и девять сезонов, проведенных в составе команды, а также за неизмеримый вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Воспитанник «Ак Барса» дебютировал за основную команду в сезоне-2007/2008. В КХЛ Гарипов провел 252 матча (из них 22 – «на ноль»), в которых одержал 141 победу, отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,89 гола за игру.
В сезоне-2017/2018 Гарипов был основным голкипером «Ак Барса», завоевавшим Кубок Гагарина.
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