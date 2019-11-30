Рафик Якубов: Гарипову нужно играть, а мы не можем предоставить ему такую возможность «Ак Барс» расторг контракт с 28-летним вратарем.

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал решение расторгнуть контракт с голкипером Эмилем Гариповым.

«Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лед, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность, – приводит слова Якубова официальный сайт клуба. – Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей».

Напомним, Гарипов дебютировал за основную команду в сезоне-2007/2008. В КХЛ 28-летний вратарь провел 252 матча (из них 22 – «на ноль»), в которых одержал 141 победу, отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,89 гола за игру.

В сезоне-2017/2018 Гарипов был основным голкипером «Ак Барса», завоевавшим Кубок Гагарина.