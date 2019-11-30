Эмиль Гарипов – об уходе из «Ак Барса»: Не представлял, что придется играть с другой эмблемой Вратарь покинул родной клуб, за который дебютировал в сезоне-2007/2008.

Голкипер Эмиль Гарипов прокомментировал уход из «Ак Барса». 28-летний вратарь расторг контракт с родным клубом по обоюдному согласию.

«Не представлял, что когда-нибудь придется играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов, – приводит слова Гарипова официальный сайт клуба. – Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, кто помогал на протяжении незабываемых девяти сезонов – болельщиков, персонал клуба, партнёров по команде, тренеров и руководство».

Напомним, Гарипов дебютировал за основную команду в сезоне-2007/2008. В КХЛ 28-летний вратарь провел 252 матча (из них 22 – «на ноль»), в которых одержал 141 победу, отразил 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,89 гола за игру.

В сезоне-2017/2018 Гарипов был основным голкипером «Ак Барса», завоевавшим Кубок Гагарина.