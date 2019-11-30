Маккиннон признан первой звездой пятницы в НХЛ

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван лучшим игроком пятницы в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:2) 24-летний канадец набрал 4 (1+3) очка. Теперь на его счету 39 (16+23) очка в 25 играх, и он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона.
Второй звездой стал форвард «Коламбуса» Густав Нюквист. 30-летний швед оформил хет-трик в матче с «Питтсбургом» (5:2). После этой игры у него стало семь заброшенных шайб в 25 матчах чемпионата.
Третьей звездой выбран форвард «Бостона» Давид Крейчи. В матче с «Рейнджерс» (3:2 OT) 33-летний чех отметился решающим голом в овертайме и результативной передачей.
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