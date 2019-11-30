«Амур» всухую разгромил «Спартак» в матче КХЛ - Советский спорт
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30 ноября 2019 12:29ХоккейЛипкин Антон

«Амур» всухую разгромил «Спартак» в матче КХЛ

Красно-белые пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Амур» крупно обыграл «Спартак» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Голы забили чех Гинек Зогорна, Кирилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин. При этом четыре последние шайбы красно-белые пропустили меньше чем за пять минут в третьем периоде.

Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил все 30 бросков и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Амур» набрал 30 очков и остался на 11-м месте в Восточной конференции, у «Спартака» 40 очков и пятая позиция на Западе.

В следующих матчах 2 декабря «Амур» примет «Авангард», а «Спартак» сыграет в гостях с «Адмиралом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Голы: Г. Зогорна, 6. Рассказов, 50. Камалов, 53. Голубев, 55. Вл. Ушенин, 55.

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