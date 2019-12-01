«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег», Прохоркин забросил победную шайбу - Советский спорт
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01 декабря 2019 09:02ХоккейНечаев Юрий

«Лос-Анджелес» обыграл «Виннипег», Прохоркин забросил победную шайбу

«Джетс» прервали свою победную серию из трех матчей.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на своем льду принимал «Виннипег».

Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев.

Победную шайбу в середине первого периода забросил российский форвард хозяев Николай Прохоркин. Для него этот гол стал третьим в текущем сезоне.

«Лос-Анджелес» замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. У команды в активе 22 очка.

В таблице Центрального дивизиона «Виннипег» расположился на второй строчке (33 очка).

В следующих матчах «Кингз» 3 декабря сыграет на выезде с «Анахаймом», а «Джетс» на своем льду встретится с «Далласом» 4 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» — «Виннипег Джетс» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Райан, 8. Прохоркин, 13. — Рословик, 45.

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