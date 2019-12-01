Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ НХЛ назвала имена трех лучших игроков игрового дня.

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

В победной игре против «Детройта» (5:2) российский форвард забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой был признан финский форвард «Колорадо» Микко Рантанен. В своей первой игре после длительного отсутствия из-за травмы нападающий забил гол и сделал три результативные передачи во встрече против «Чикаго» (7:3).

Вратарь «Флориды» Крис Дриджер стал третьей звездой дня. Голкипер провел свой первый матч в НХЛ с октября 2016 года и отразил все 27 бросков в игре против «Нэшвилла» (3:0).