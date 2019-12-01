Ален Виньо – о шайбе Проворова: Не думал, что в его репертуаре есть такой финт Россиянин принес победу «Филадельфии» в овертайме.

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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо в послематчевом интервью оценил победную шайбу российского защитника Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».

– Не думал, что в его репертуаре есть такой финт. Безусловно, это было классное движение и важный гол. Это наша пятая игра за семь с половиной дней, и очень приятно победить после раннего гола соперника и шайбы, которую Брайан Эллиотт хотел бы вернуть, – цитирует специалиста официальный сайт лиги.

Напомним, что его команда в субботу обыграла «Монреаль» со счетом 4:3. Проворов принес победу «Флайерз» на первой минуте овертайма.

На данный момент, подопечные Виньо находятся на четвертом месте Восточной конференции, уступая лидеру – «Вашингтон Кэпиталз» – 8 очков.

Следующий матч «Филадельфия» проведет 3 декабря против «Торонто».