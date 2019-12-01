«Локомотив» проиграл дома «Автомобилисту» Матч регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле завершился победой гостей со счетом 0:1.

Ярославский «Локомотив» на своей площадке уступил «Автомобилисту» с результатом 0:1.

Единственную шайбу в матче на 17-й минуте забросил в большинстве нападающий команды из Екатеринбурга Брукс Мэйсек.

«Локомотив» не сумел поразить ворота соперника впервые с 8 октября, когда уступил дома «Ак Барсу» со счетом 0:4. В том матче командой руководил еще Александр Ардашев.

Ярославцы идут седьмыми в Западной конференции (37 очков в 34 матчах). «Автомобилист» – пятый на Востоке (38 очков в 32 играх).

3 декабря «Локомотив» с магнитогорский «Металлургом». «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.