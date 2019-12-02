«Бостон» обыграл «Монреаль» 3:1 «Канадиенс» проиграли восьмую игру подряд.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» одержал волевую победу над «Монреалем» со счетом 3:1(0:1, 0:0, 3:0).

Гости открыли счет в первом периоде усилиями Йоэля Армиа, однако в заключительном игровом отрезке шайбы Давида Пастрняка, Дэвида Бэкеса и Джейка Дебраска принесли «Брюинз» очередную победу.

Для Пастрняка заброшенная шайба оказалась уже 25-ой в сезоне. Чех продолжает лидировать в гонке снайперов, опережая Алесандра Овечкина на пять голов.

В таблице Атлантического дивизиона «Бостон» занимает первое место, имея в активе 43 очка.

«Монреаль» расположился на пятой позиции (28).

Следующие матчи команды проведут 4 декабря. «Бостон» дома примет «Каролину», а «Канадиенс», также на своей площадке, сыграют с «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Пастрняк, 47. Бэкес, 51. Дебраск, 54. — Армиа, 2.