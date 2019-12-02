Драйзайтль признан лучшим игроком дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов игрового дня.

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Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Форвард отметился дублем в победной игре против «Ванкувера» (3:2 ОТ).

Второй звездой признан Зак Паризе из «Миннесоты». Нападающий набрал два очка (1+1) в матче с «Далласом» (3:2 Б).

Замкнул тройку голкипер «Бостона» Туукка Раск. Вратарь отразил 28 из 29 бросков и помог своей команде обыграть «Монреаль» (3:1).