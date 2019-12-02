Драйзайтль признан лучшим игроком дня в НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 декабря 2019 10:29ХоккейНечаев Юрий

Драйзайтль признан лучшим игроком дня в НХЛ

Лига объявила имена лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Форвард отметился дублем в победной игре против «Ванкувера» (3:2 ОТ).

Второй звездой признан Зак Паризе из «Миннесоты». Нападающий набрал два очка (1+1) в матче с «Далласом» (3:2 Б).

Замкнул тройку голкипер «Бостона» Туукка Раск. Вратарь отразил 28 из 29 бросков и помог своей команде обыграть «Монреаль» (3:1).

Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Олейник - о поединке Емельяненко и Кокляева: Это не спорт, а способ привлечь внимание Александр Шлеменко – о поражении Кокляева: Ему не хватило опыта Евгений Гончаров: Следующий соперник Емельяненко - Якубович
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Кутепов забил в свои ворота. Видео всех голов 18-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 18-го тура чемпионата России. 01.12.2019 19:00 Футбол
Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» После матча «Локомотив» - «Динамо» своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и Константин Рауш. 01.12.2019 20:40 Футбол Григорьевская Юлия
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне Обзор игрового дня НХЛ. 30.11.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
11:09 Баскетбол Димитрис Итудис – перед матчем с УНИКСом: ЦСКА набрал хороший темп
11:02 Баскетбол Валиев сменит «Химки» на «Парму»
10:54 Футбол В понедельник станет известен обладатель «Золотого мяча»
10:50 Формула-1 Хэмилтон – о своем будущем: Я люблю «Мерседес», уйти будет непросто
10:41 Гандбол Россия выиграла у Аргентины, одержав вторую победу на чемпионате мира
10:30 Футбол Болельщики «Мальме»: Ибрагимович сжег мосты с клубом, он теперь радиоактивен
10:29 Хоккей Драйзайтль признан лучшим игроком дня в НХЛ
10:16 Футбол Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии
10:09 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» доставит ЦСКА проблемы, но проиграет
10:05 Футбол ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом» в 18-м туре премьер-лиги
09:56 Хоккей Панарин признан лучшим российским хоккеистом НХЛ в ноябре
09:54 Футбол Александр Бубнов: «Тамбов» пободается с «Краснодаром», но у «быков» все козыри на руках
09:48 Футбол «Краснодар» примет «Тамбов» в 18-м туре премьер-лиги
09:32 Футбол Алекс Крал: «Спартак» не заслужил поражения
09:16 Хоккей «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер», Драйзайтль оформил дубль
08:58 Теннис Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
08:37 Футбол Джордан Ларссон: У нас было много моментов, к сожалению, не смогли забить
08:22 Формула-1 Франц Тост: Квят провел одну из лучших гонок в сезоне
08:02 Пляжный футбол Дмитрий Шишин: Сейчас эмоции уже положительные, радость есть
07:43 Футбол Луис Гарсия: У России сильная, дисциплинированная команда
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Опрос: каждый второй россиянин обеспокоился своим будущим
«Никому не нужны». В Нижнем Тагиле закрывают зоопарк из-за истории с парком «Тайган»
Итоги недели: чемпионские амбиции, медицинская трагедия и концессионная яма
Под Ростовом появилась новая армейская дивизия для защиты украинского направления
Александр Свинин признал ошибки #КомандаУдмуртии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array