Драйзайтль признан лучшим игроком дня в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Форвард отметился дублем в победной игре против «Ванкувера» (3:2 ОТ).
Второй звездой признан Зак Паризе из «Миннесоты». Нападающий набрал два очка (1+1) в матче с «Далласом» (3:2 Б).
Замкнул тройку голкипер «Бостона» Туукка Раск. Вратарь отразил 28 из 29 бросков и помог своей команде обыграть «Монреаль» (3:1).
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