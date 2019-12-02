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02 декабря 2019 12:18ХоккейНечаев Юрий

Лисин покинул «Трактор»

Хоккеист успел сыграть за клуб пять матчей.

ХК «Трактор» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

За челябинский клуб 33-летний хоккеист провел пять матчей и забросил две шайбы.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Спартак» и «Сибирь».

Лисин является воспитанником столичного «Динамо», он становился чемпионом российской Суперлиги (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

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