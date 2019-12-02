Паскаль, Охтамаа и Руохамаа названы игроками недели в КХЛ - Советский спорт
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02 декабря 2019 12:47ХоккейЛипкин Антон

Паскаль, Охтамаа и Руохамаа названы игроками недели в КХЛ

Марченко стал лучшим новичком.

КХЛ определила лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Эдвард Паскаль из «Барыса». 29-летний канадец выиграл все три матча на неделе, в том числе два гостевых. Паскаль отразил 96,67 процента бросков при коэффициенте надежности 0,97 гола за игру.

Лучшим защитником назван Атте Охтамаа из «Барыса». 32-летний финн набрал 4 (1+3) очка в трех победных для команды матчах при показателе полезности «+2». Также на счету Охтамаа 12 бросков, семь силовых приемов и три заблокированных броска.

Лучшим форвардом выбран Микаэль Руохамаа из «Сибири». 31-летний финн помог команде выиграть два из трех матча и набрал в них 6 (3+3) очков, что стало лучшим результатом недели, при показателе полезности «+2».

Лучшим новичком признан форвард СКА Кирилл Марченко. 19-летний нападающий набрал 3 (1+2) очка в трех матчах недели при показателе полезности «+3». В среднем за игру Марченко проводил на льду 11 минут 36 секунд. Также на его счету четыре силовых приема.

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