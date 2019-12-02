Давид Пастрняк: «Монреаль» играл хорошо, но мы знали, что победим 25-й гол чеха в сезоне помог «Бостону» победить «Монреаль».

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк прокомментировал победу над «Монреалем» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Знаете, у них правда хорошая, быстрая команда, – приводит слова 23-летнего чеха официальный сайт лиги. – Они хорошо играли, но мы придерживались плана и знали, что победим. Мы не знали, что забьем три раза в третьем периоде, но были готовы сторожить свои шансы у чужих ворот».

Отметим, что в этом матче Пастрняк забросил свою 25-ю шайбу. Он добрался до этой отметки быстрее всех за 23 года.

Всего у нападающего «Бостона» 42 (25+17) очка в 27 матчах чемпионата. Свой личный рекорд по результативности – 81 (38+43) очко – он установил в прошлом сезоне.