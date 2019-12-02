Клод Жюльен: Болельщиков не волнуют позитивные вещи, им нужны победы - Советский спорт
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02 декабря 2019 13:28ХоккейЛипкин Антон

Клод Жюльен: Болельщиков не волнуют позитивные вещи, им нужны победы

«Монреаль» проиграл восьмой матч подряд.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен подвел итоги матча с «Бостоном» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я не могу тут стоять и говорить болельщикам, что счастлив, – приводит слова Жюльена официальный сайт лиги. – Им нужны победы. Мы не побеждаем. Их не волнуют небольшие позитивные вещи. Но я знаю, что мы хорошо играли в обороне и не дали сопернику много шансов».

Отметим, что «Монреаль» впервые с 1940 года проиграл восемь матчей подряд. «Канадиенс» не могут победить с 15 ноября. С 28 очками «Канадиенс» опустились на пятое место в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче 3 декабря «Монреаль» сыграет дома с «Айлендерс».

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