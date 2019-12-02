Джейми Бенн: Посмотрите на таблицу, там все очень близко – каждый вечер происходит битва «Даллас» проиграл «Миннесоте» в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард «Далласа» Джейми Бенн высказался о ситуации в турнирной таблице после поражения от «Миннесоты» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Посмотрите на таблицу, там все очень близко, – приводит слова 30-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – В лиге очень много отличных команд. Каждый вечер происходит битва.

У тебя случаются взлеты и падения, победы и поражения. И в итоге лучше будет тот, кому удается играть более стабильно, и кто лучше оправляется от поражений».

Отметим, что после серии из семи побед «звезды» проиграли в третий раз подряд. «Даллас» остается в зоне плей-офф, занимая первое место в зоне wild card на Западе.

В следующем матче 3 декабря «Даллас» сыграет дома в гостях с «Виннипегом».