«Спартак» всухую победил «Адмирал» - Советский спорт
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02 декабря 2019 14:20ХоккейЛипкин Антон

«Спартак» всухую победил «Адмирал»

Беспалов отразил 29 бросков.

«Спартак» выиграл у «Адмирала» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Голы в матче забили форвард Александр Хохлачев и защитник Дамир Мусин, на счету которого также голевая передача. Голкипер красно-белых Никита Беспалов отразил 29 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

«Спартак» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Адмирала» осталось 38 очков и шестое место на Востоке.

В следующих матчах 4 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар», а 6 декабря «Адмирал» примет «Витязь».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Хохлачев, 13. Мусин, 21.

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