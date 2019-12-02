Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ В их число попал форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, сыгравший в лиге восемь матчей.

Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.

По итогам опроса были определены по одному вратарю, защитнику и нападающему в каждой из четырех команд.

Победителем голосования стал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола (3425 голосов). Отметим, что из форвардов команд дивизиона Тарасова лучшим стал нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, сыгравший в лиге в восьми матчах.

Дивизион Боброва:

вратарь – Юлиус Гудачек («Спартак»), защитник – Юусо Хиетанен («Торпедо), форвард – Вадим Шипачев («Динамо»).

Дивизион Тарасова:

вратарь – Йонас Энрот («Динамо» Мн), защитник – Илья Шинкевич («Витязь»), форвард – Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн).

Дивизион Харламова:

вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»), защитник – Кристиан Хенкель («Ак Барс»), форвард – Найджел Доус («Автомобилист»).

Дивизион Чернышева:

вратарь – Юха Метсола («Салават Юлаев»), защитник – Вячеслав Войнов («Авангард»), форвард – Кирилл Семенов («Авангард»).

На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут по одному нападающему, защитнику и голкиперу в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря. После этого спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд.

Матч звезд КХЛ пройдет 20 января на «ВТБ Арене» в Москве.