Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
По итогам опроса были определены по одному вратарю, защитнику и нападающему в каждой из четырех команд.
Победителем голосования стал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола (3425 голосов). Отметим, что из форвардов команд дивизиона Тарасова лучшим стал нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий, сыгравший в лиге в восьми матчах.
Дивизион Боброва:
вратарь – Юлиус Гудачек («Спартак»), защитник – Юусо Хиетанен («Торпедо), форвард – Вадим Шипачев («Динамо»).
Дивизион Тарасова:
вратарь – Йонас Энрот («Динамо» Мн), защитник – Илья Шинкевич («Витязь»), форвард – Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн).
Дивизион Харламова:
вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»), защитник – Кристиан Хенкель («Ак Барс»), форвард – Найджел Доус («Автомобилист»).
Дивизион Чернышева:
вратарь – Юха Метсола («Салават Юлаев»), защитник – Вячеслав Войнов («Авангард»), форвард – Кирилл Семенов («Авангард»).
На втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут по одному нападающему, защитнику и голкиперу в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 8 декабря. После этого спортивный департамент КХЛ дополнит список еще четырьмя игроками в каждую из команд.
Матч звезд КХЛ пройдет 20 января на «ВТБ Арене» в Москве.