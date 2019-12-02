Олег Знарок: «Спартак» сыграл хорошо тактически, с быстрыми сменами «Спартак» обыграл «Адмирал» во Владивостоке.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Здесь всегда тяжело играть, – приводит слова Знарка официальный сайт «Адмирала». – Сергей (Светлов) сделал очень хорошую команду и тактически грамотно играет. Хорошо, что мы выиграли. Хорошо тактически сыграли, с быстрыми сменами. Все благодаря команде».

Напомним, голы в матче забили форвард Александр Хохлачев и защитник Дамир Мусин. Голкипер Никита Беспалов отразил 29 бросков и впервые в сезоне сыграл «на ноль».

«Спартак» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 4 декабря красно-белые сыграют с «Куньлунь Ред Стар» в Пекине.